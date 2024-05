Il Volo – Tutti per Uno: quante puntate, durata e quando finisce lo show su Canale 5

Quante puntate sono previste per Il Volo – Tutti per uno? Un grande show dall’Arena di Verona che ci accompagnerà per tre martedì sera, il 14, il 21 e il 28 maggio 2024, in prima serata su Canale 5. Un modo per festeggiare i 15 anni di carriera del trio italiano più famoso al mondo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Tre serate di grande musica con tanti ospiti. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 14 maggio

Seconda puntata: 21 maggio

Terza puntata: 28 maggio

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni serata de Il Volo – Tutti per uno? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.30. La fine è prevista per 00.40. La durata complessiva è dunque di oltre tre ore, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – Tutti per uno in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.