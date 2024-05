Concerto primo maggio 2024: i cantanti che si esibiranno al Concertone

Quali sono i cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma? L’evento quest’anno non si svolge in piazza San Giovanni ma al Circo Massimo, perché sono in corso lavori per il Giubileo. Tanti gli artisti sul palco. La manifestazione è trasmessa in diretta su Rai 3 e Radio 2 e vede la conduzione di Ermal Meta e Noemi. Sul palco saranno protagonisti: Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Dargen D’Amico, Rose Villain, Piero Pelù, Coez & Frah Quintale, Leo Gassmann, Morgan, Ultimo, Tananai, Mahmood, i Negramaro, Ariete, la rapper Alda e Anna Castiglia. Si aggiungono: Caffelatte & Giuze, chiamamifaro, Cor Veleno, Cosmo e Ditonellapiaga, Ex Otago, La Municipal, Lina Simons, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Motta, Olly, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Teseghella, Tripolare, Tropico Uzi Lvke, Vale LP. A sorpresa è stato annunciato anche Geolier.

Opening alle 13.15 con Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. Come ogni anno si esibiranno sul palco del Concerto del Primo Maggio anche i 3 artisti vincitori del Contest 1MNEXT: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonari (Roma). Uno dei 3 sarà scelto dalla Direzione Artistica dell’evento e premiato durante la diretta Tv quale vincitore assoluto di 1MNEXT 2024.

Ci saranno anche i Bloom, progetto nato da un’idea di Giusy Ferreri e Max Zanotti, il quale ha poi coinvolto Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, musicisti di grande esperienza e personalità, che contribuiscono a dare vita al suono unico e coinvolgente della band. Non si sa ancora che cosa canteranno i singoli artisti, ma come in ogni Concertone, come quello del 1 maggio a Roma è conosciuto, di certo non mancheranno sorprese e colpi di scena.

Scaletta

Abbiamo visto i cantanti che prenderanno parte al Concerto del Primo Maggio 2024, ma qual è la scaletta dell’evento? Qual è l’ordine di apparizione degli artisti sul palco del Circo Massimo? Al momento la scaletta non è stata resa nota. Appena lo sarà verrà pubblicata sul nostro sito.