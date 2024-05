Concerto primo maggio 2024: la scaletta (ordine d’uscita) del Concertone

Qual è la scaletta (ordine d’uscita) del Concerto del Primo Maggio 2024, in programma oggi, 1 maggio, a Roma e in diretta tv su Rai 3? Quest’anno il concertone si svolge al Circo Massimo e non a San Giovanni, perché sono in corso lavori per il Giubileo. La conduzione è di Ermal Meta e Noemi. Di seguito la scaletta completa per l’evento musicale in programma dalle ore 15,15 alle ore 00,15:

Cantanti: l’ordine d’uscita

Pomeriggio

Bloom

Cor Veleno

Atarde-Giglio-Moonari (Contest)

Maria Antonietta e Colombre

Uzi Lvke

Alda

Anna Castiglia

Tripolare

Vale LP

Caffellatte

Chiamamifaro

Lina Simons

Mille

Ex Otago

DItonellapiaga

Mazzariello

Teseghella

Santi Francesi

Leo Gassmann

Olly

Motta

La Municipal

Piotta

Tropico

Big Mama

Malika Ayane

Morgan

Sera

Negramaro

Rosa Linn

Coez e Frah Quintale

Rose Villain

La Rappresentante Di Lista

Jane Hoodall

Achille Lauro

Geolier

Colapescedimartino

Ermal Meta e Noemi cantano “La guerra di Piero” di Fabrizio De André

Tananai

Mahmood

Ariete

Paolo Jannacci e Stefano Massini

Ultimo

Dargen D’Amico

Noemi

Ermal Meta

Cosmo

Piero Pelù

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta (ordine d’uscita) del Concerto del Primo Maggio 2024 (Concertone), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Per chi non potrà essere al Circo Massimo, sono diverse le modalità per seguire il Concertone. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali).

L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay. A Rai Italia il compito di proporre l’intero concerto nel mondo. Le note del palco del Primo Maggio arriveranno nei cinque continenti seguendo un palinsesto ad hoc che seguirà i diversi fusi orari.