La stranezza: il cast (attori) del film in onda su Rai 1

Qual è il cast (attori) de La stranezza, il film italiano del 2022 diretto da Roberto Andò e interpretato da Toni Servillo e Ficarra e Picone in onda stasera – 1 maggio – su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Toni Servillo: Luigi Pirandello

Salvatore Ficarra: Sebastiano “Bastiano” Vella

Valentino Picone: Onofrio “Nofrio” Principato

Giulia Andò: Santina Vella

Rosario Lisma: Mimmo Casà

Donatella Finocchiaro: Maria Antonietta

Aurora Quattrocchi: La balia Maria Stella

Galatea Ranzi: madre

Fausto Russo Alesi: padre

Aldo Failla: Tano

Mario Migliucci: direttore di sala

Giordana Faggiano: La Figliastra

Tuccio Musumeci: Calogero Interrante

Luigi Lo Cascio: capocomico

Renato Carpentieri: Giovanni Verga

Angelo Del Romano: primo attore compagnia

Sara Mennella: donna che ride

Tiziana Lodato: Sidora

Brando Improta: trovarobe

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) de La stranezza, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 1 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.