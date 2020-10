Chi è Mika, giudice di X Factor 2020

Mika è uno dei giudici di X Factor 2020, il talent musicale di Sky che giunge ai Live a partire da giovedì 29 ottobre 2020. Volto noto del pubblico italiano, il cantante di origini libanesi ha ottenuto quest’anno la categoria degli Over. Il suo vero nome è Michael Holbrook Penniman Jr. Ma chi è Mika? Qual è la sua carriera, le canzoni, la vita privata e il fidanzato? E il profilo Instagram? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2020

Carriera, canzoni

Mika nasce il 18 agosto 1983 a Beirut. Presto però si è trasferito in Francia ed è naturalizzato britannico. Insomma, un giramondo! Terzo di cinque fratelli, all’età di un anno si trasferisce a Parigi con la famiglia. L’adolescenza per lui non è facile, tra problemi di dislessia e bullismo. A salvarlo è stata la musica. La sua carriera musicale inizia nel 2007 quando pubblica il primo album Life in Cartoon Motion, da cui viene estratto il singolo Grace Kelly: un successo a livello internazionale. In quell’anno viene anche invitato come ospite al Festival di Sanremo.

Anche il secondo singolo estratto dall’album è un grande successo: Relax, take it easy. Prima di intraprendere il tour mondiale rilascia anche Big Girl (You Are Beautiful) e successivamente Lollipop. Il secondo album viene rilasciato nel 2009 con il titolo The Boy Who Knew Too Much. Tra i brani più celebri ricordiamo: We Are Golden, Rain e Blame It on te Girls. Nel 2012 Mika pubblica The Origin of Love, preceduto dalla canzone Celebrate, in featuring con Pharell Williams. Nello stesso album è presente anche un altro singolo in collaborazione con Ariana Grande dal titolo “Popular Song”.

Nel 2013 Mika diventa per la prima volta giudice di X Factor Italia. Impara in poco tempo la nostra lingua, risultando molto simpatico al pubblico italiano. Spesso ospite in trasmissioni tv, pubblica una nuova versione di Stardust in duetto con Chiara Galiazzo. Nel 2015 pubblica l’album No Place Like Heaven, che contiene vari singoli tra cui Last Party, Talk About You e Staring at The Sun. Nello stesso anno collabora con Fedez incidendo con lui il singolo “Beautiful Disaster”.

Tra il 2016 e il 2017 conduce, per due stagioni, il programma Stasera Casa Mika su Rai 2 e pubblica per l’occasione la sigla del suo programma intitolato “It’s my house”. Nel 2019 pubblica il suo quinto e attuale ultimo album intitolato My Name Is Michael Holbrook, una sorta di ritorno alle origini dal quale vengono estratti singoli come Ice cream e Tomorrow. Nel 2020 torna a ricoprire il ruolo di giudice di X Factor. Recentemente ha anche dato vita a un concerto di beneficienza per la sua città natale, dal titolo I love Beirut.

Mika, vita privata

fidanzato con Andrea Dermanis, regista e documentarista dalle origini greche. Molto riservato sulla sua vita privata, sogna di avere dei figli. In un’intervista ha dichiarato: “Andy e io abbiamo una relazione estremamente tradizionale. So che non è sempre semplice per lui, è una persona molto semplice, fedele alle sue abitudini. Odia le complicazioni, perciò le cose diventano difficili quando il mio lavoro mette tutto a rischio”. Molto attivo sui social, Mika è seguito da 1 milione 300mila persone su Ha fatto coming out nel 2012. Da molti anni èconregista e documentarista dalle origini greche. Molto riservato sulla sua vita privata, sogna di avere dei figli. In un’intervista ha dichiarato: “Andy e io abbiamo una relazione estremamente tradizionale. So che non è sempre semplice per lui, è una persona molto semplice, fedele alle sue abitudini. Odia le complicazioni, perciò le cose diventano difficili quando il mio lavoro mette tutto a rischio”. Molto attivo sui social, Mika è seguito da 1 milione 300mila persone su Instagram

Potrebbero interessarti Chi è Ginevra, cantante di AmaSanremo Suburra 3, a che ora esce la nuova stagione? Chi è Merlot, cantante di AmaSanremo