Little Pieces of Marmelade, chi sono il gruppo di X Factor 2020

I Little Pieces of Marmelade sono uno dei gruppi di X Factor 2020, giunti ai Live dopo essere stati selezionati dal proprio giudice, Manuel Agnelli. Si tratta di un duo estremamente innovativo per X Factor, visto il genere che portano. Una scommessa che il leader degli Afterhours ha deciso di portare avanti. Il gruppo è composto da Daniele e Francesco. Ma chi sono i Little Pieces of Marmelade? Scopriamolo insieme.

Daniele, insegnante di chitarra, ha 25 anni e Francesco, sound engineer, ha 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN). Sono un duo crossover: Daniele, il batterista, è anche la voce principale e suona il piano elettrico, Francesco suona chitarra e il sinth, oltre a rappresentare la seconda voce. Conquistano i 4 sì alle Audition con un loro inedito. Sono la “grande scommessa” di Manuel. Sono a X Factor “per sconvolgere”. Daniele Ciuffreda e Francesco Antonori, in arte DD e Frankie, formano i Little Pieces of Marmelade. Il gruppo è nato nel 2015 e da allora i due hanno continuato a esibirsi in locali della zona, pubblicando inizialmente un EP. Un duo carismatico, che porta sul palco un misto di rock, punk e metal. Quest’anno hanno pubblicato il loro primo album – che prende il titolo dal nome della band – e che ha ricevuto un ottimo responso dalla critica. Hanno però deciso di provare a fare un salto in avanti presentandosi alle audizioni di X Factor. Davanti ai giudici si sono esibiti con il loro inedito “One Cup of Happiness” riuscendo ad ottenere ben quattro sì.

Ai Bootcamp i Little Pieces of Marmelade hanno convinto il loro giudice Manuel Agnelli con “Digital Cramps”. Il duo marchigiano si è così ritrovato alla Last Call dove ha interpretato con il proprio stile il brano dei Beatles, “Helter Skelter”. Sicuramente anche ai Live di X Factor 2020 ci sorprenderanno con qualcosa di innovativo.

