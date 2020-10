La domenica: testo e significato dell’inedito dei Manitoba a X Factor 2020

LA DOMENICA TESTO – L’inedito dei Manitoba (Filippo, 29 anni, e Giorgia, 26 anni) a X Factor 2020 si chiama La domenica, una canzone che la band dei Gruppi (il team di Manuel Agnelli) sente particolarmente. Ma vediamo insieme il testo integrale della canzone presentata a XF2020:

Anche se non va come mi aspettavo

Sono ancora qua

Chissà cosa mi resta

E cosa sono diventata

Dai dimmelo tu

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’è questa vita

È correre verso di te

A-desso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi

Che cosa sono e dove vado non lo so

Ma mi basti te

Che coi tuoi occhi sai guidarmi dove vuoi

Non mi bastano mai

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’è questa vita

È correre verso di te

A-desso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Sì perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi

E quel profumo della domenica

Sarà per sempre con me

E sarà guerra e sarà amore

Ma noi saremo sempre, sempre qua

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’è questa vita

È correre verso di te

A-desso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Sì perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi

Abbiamo visto il testo de La domenica dei Manitoba, ma qual è il significato? Cosa cantano? Autobiografico? Per ora non è dato saperlo. Non è però escluso che il cantante possa parlarne sul palco di X Factor 2020 in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Vi è piaciuta la sua canzone?

