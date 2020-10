Bomba: testo e significato dell’inedito di Vergo a X Factor 2020

BOMBA TESTO – L’inedito di Vergo (nome d’arte di Giuseppe Piscitello, 29 anni) a X Factor 2020 si chiama Bomba, una canzone che l’artista degli Over (il team di Mika) sente particolarmente. Ma vediamo insieme il testo integrale della canzone presentata a XF2020:

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

Chissà cosa ne sarà

Dale, amunì, dale, amunì

Dai mostrati per me, segreti nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Mi figuri tra la gente

Ma non sei quello di sempre

Siamo degli stessi gusti

Ci sta, vita, ci sta

Uno sguardo ci prende

Libe-libe-libera babe

Me ne frego dei giudizi

Ci sta, vita, ci sta

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Non farti indietro ma-ma-mai

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

L’occhio lo desidera

Dale, amunì, dale, amunì

Ricordati chi sei, un bacio nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, ya ya ya ya ya ya ya ya

L’onda, l’onda, l’onda eh

Balla, ya ya ya ya ya ya ya ya

Non farti, non farti indietro mai

Abbiamo visto il testo di Bomba di Vergo, ma qual è il significato? Cosa canta l’artista? Autobiografico? Per ora non è dato saperlo. Non è però escluso che il cantante possa parlarne sul palco di X Factor 2020 in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Vi è piaciuta la sua canzone?

