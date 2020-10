Chi è Casadilego, cantante di X Factor 2020 | Under Donne

Casadilego è una delle concorrenti di X Factor 2020 ad aver ottenuto il pass per i Live, al via da stasera, 28 ottobre 2020, su Sky Uno. La cantante ha sorpreso tutti per la sua bellissima voce e la capacità interpretativa, conquistando un posto nella squadra di Hell Raton, giudice delle Under Donne. Il suo vero nome è Elisa Coclite. Ma chi è Casadilego? Scopriamolo insieme.

Ha appena 17 anni ed è nata a Bellante (TE). La passione per la musica la accompagna sin da piccola. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Ha scelto come nome d’arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Il suo pseudonimo infatti deriva dalla celebre canzone Lego House del cantautore britannico. Sin dalle Audizioni ha convinto i giudici, facendo addirittura commuovere Manuel Agnelli con la sua cover di Joni Mitchell. Ai Bootcamp ha ottenuto una sedia grazie a un brano di Sting e in Last Call ha fatto commuovere Lazza, spalla di Hell Raton in questa occasione, con un pezzo dei Twenty One Pilots.

Casadilego inoltre è figlia d’arte: la madre è una cantante, mentre il padre, Massimiliano Coclite, è insegnante di conservatorio e maestro di jazz. Su Instagram è seguita già da quasi 40mila persone, un numero destinato a salire grazie alla sua partecipazione ai Live di X Factor 2020.

