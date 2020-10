Manitoba, chi sono il gruppo di X Factor 2020

I Manitoba sono uno dei gruppi di X Factor 2020, il talent di Sky giunto ai Live, in prima serata su Sky Uno da stasera, 29 ottobre 2020. La band, dopo aver superato le varie selezioni, è stata scelta dal giudice Manuel Agnelli per entrare a far parte della categoria Gruppi. Si tratta di un gruppo formato da Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti. Ma chi sono i Manitoba? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2020

I Manitoba sono Filippo Santini (29 anni, chitarra, basso e seconda voce) e Giorgia Rossi Monti (26 anni, voce e drum machine). Filippo 29 anni e Giorgia 26 anni sono di Borgo San Lorenzo (FI). Duo indie rock con sonorità elettroniche, amici fin da piccoli, anni dopo si sono nuovamente incontrati e innamorati, vivendo in simbiosi anche la musica. Manuel Agnelli è rimasto colpito dalla loro grande capacità di scrittura.

Dopo essersi rincontrati, dunque, i due ragazzi hanno stretto un sodalizio artistico e sentimentale. Nel 2015 hanno iniziato a suonare voce e chitarra, poi si sono spostati verso sonorità elettroniche. Nel 2018 i Manitoba hanno pubblicato un album, Divorami. Sul palco di X Factor si sono presentati accompagnati da Luca Bossi e Nick Lamberti e hanno superato uno dopo l’altro tutti gli step delle selezioni, arrivando fino ai Live. Il loro profilo Instagram è seguito da circa 9mila persone.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

Potrebbero interessarti Chi è Ginevra, cantante di AmaSanremo Suburra 3, a che ora esce la nuova stagione? Chi è Merlot, cantante di AmaSanremo