Attenti al Loop: testo e significato dell’inedito di NAIP a X Factor 2020

ATTENTI AL LOOP TESTO – L’inedito di NAIP (nome d’arte di Michelangelo Mercuri, 29 anni) a X Factor 2020 si chiama Attenti al Loop, una canzone che l’artista degli Over (il team di Mika) “sente particolarmente” o meglio è entrata in loop… Ma vediamo insieme il testo integrale della canzone presentata a XF2020:

Di seguito il testo di Attenti al Loop:

Attenti al loop

Attenti al loop

Attenti al loop

Attenti al loop

Attenti al loop

C’è un sacco di gente

seguita da un sacco di gente

seguita da un sacco di gente

seguita da un sacco di gente

e ogni giorno spunta nuova gente

seguita da un sacco di gente

seguita da un sacco di gente,

e io che sono sempre stato una persona a cui più o meno

io che più o meno sono sempre stato una persona a cui

piaceva seguire la gente seguita da un sacco di gente

oggi ho perso il conto e non riesco più a seguire un cazzo di niente.

E poi

ogni giorno

scopro nuovi dischi bellissimi che non riesco ad approfondire perché

ogni giorno

scopro nuovi dischi bellissimi che non riesco ad approfondire perché

ogni giorno

scopro nuovi dischi bellissimi che non riesco ad approfondire perché

ogni giorno spunta nuova gente

seguita da un sacco di gente

che ha fatto un nuovo disco bellissimo in cui ha qualcosa da dire

e ha qualcosa da dire più di qualcun altro

che aveva già qualcosa da dire più di qualcun altro ancora

e di qualcun altro ancora e di qualcun altro ancora,

ma in maniera diversa, ma la stessa cosa

che di solito è, che di solito è

amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore amore, amore, amore, amore, amore, amore, politica, amore amore amore amore amore amore amore…

E allora mi chiedo

che senso ha

ora per me dire

qualsiasi cosa

approfondire

qualsiasi concetto

farmi seguire

di pancia, di testa, di cuore, di petto

da chiunque

esso sia

così sia

così è

così c’è

più nulla

di veramente importante da

amare