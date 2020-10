Chi è Blue Phelix: cantante di X Factor 2020 | Under Uomini

Blue Phelix, nome d’arte di Francesco Franco, è uno dei concorrenti che è riuscito ad accedere ai Live di X Factor 2020. Studente di 22 anni di Livorno, vive a Londra. Oltre a cantare, è anche molto popolare su Tik Tok. Il suo stile alternativo e la sua bravura hanno convinto la sua giudice, Emma Marrone, a portarlo fino ai Live nella categoria Under Uomini. Ma chi è Blue Phelix? Scopriamolo insieme.

Blue Phelix ha sicuramente una grande anima pop. Suona il pianoforte e la chitarra. Livornese ma trapiantato a Londra, dove si è trasferito tre anni fa, è un ragazzo con la passione per il canto. Ha 21 anni. In passato, nel 2012, ha partecipato al talent show Ti lascio una canzone. Alle Audizioni ha presentato un suo inedito, South Dakota, con il quale ha convinto i giudici a tal punto da ottenere quattro sì. Molto attivo su TikTok, piattaforma sulla quale conta oltre 130mila follower, nella sua bio leggiamo: “I wanna be an inspiration to others” (“Voglio essere un’ispirazione per gli altri”). Oltre che con la voce, Blue Felix ama molto giocare e osare con i vestiti.

Nel video di presentazione a X Factor ha dichiarato: “Per me i vestiti non hanno un’identità di genere. Quando mi metto un vestito mi sento sicuro di me, libero e bello. Ho iniziato a fare video su TikTok qualche mese fa. Con questi video faccio vedere che io esisto in questo mondo. Magari non sono come la maggior parte delle persone ma sono qui.

Livorno mi è sempre stata stretta, intatti tre anni fa mi sono trasferito a Londra. Prima di trasferirmi avevo paura di far vedere chi sono veramente. Lì mi sono reso conto di chi voglio essere. Mi ha aiutato a esprimere la parte di me che era stata repressa. Non possiamo essere influenzati dal giudizio degli altri. Cosa me ne frega ora? Niente! Non me ne frega un ca***”.

E ancora, Blue Felix ha dichiarato: “Ho scelto questo nome quando ero a Londra e vuol dire triste – felice perché blu vuol dire triste mentre phelix vuol dire felice e mi piaceva il contrasto tra queste due parole che mi rappresentano molto come persona. Ho iniziato a cantare quando avevo 10 anni e a esibirmi quando ne avevo 18. Il palco è per me casa, l’espressione artistica più bella. Ascolto tutti i generi ma il mio genere preferito è Indie pop, adoro Lana del Rey. Penso di essere una persona molto aperta, mi piace sperimentare molte cose, la libertà d’espressione e d’amare chi si vuole. Non riesco ancora a realizzare completamente di essere stato preso a X Factor 2020!”.

