Chi è Naip, cantante di X Factor 2020 | Over

Naip, pseudonimo di Michelangelo Mercuri, è un originale ed eccentrico cantautore di Lamezia Terme, giunto ai Live di X Factor 2020, al via su Sky Uno da giovedì 29 ottobre. A sceglierlo, dopo aver superato tutte le selezioni, il suo giudice Mika. Ma chi è Naip? Scopriamolo insieme.

Originario di Lamezia Terme, in Calabria, Naip. pseudonimo di Michelangelo Mercuri, ha conquistato tutti i giudici e il pubblico con il suo modo particolarissimo di cantare, fatto di ironia nei testi e sperimentazioni musicali al limite dell’avanguardia. Già alle audizioni ha colpito con il suo inedito Attenti al loop. “Sai cosa mi è piaciuto? Che io posso apprezzare la verità assurda di questo testo. Però anche mio nipote di 6 anni sarebbe ossessionato con te”, ha dichiarato Mika, poi diventato suo giudice, dopo la prima esibizione di Naip. Anche Agnelli è rimasto molto colpito: “Tutte le cose confluiscono, il talento performativo, l’idea di identità, la consapevolezza di ciò che vuole essere”.

Ma cosa significa Naip? SI tratta di un acronimo che sta per Nessun artista in particolare. Un artista eclettico e geniale che sicuramente colpirà il pubblico che lo seguirà ai Live di X Factor 2020. Naip ha anche un profilo Instagram seguito da oltre 12mila persone.

