Chi è Cmqmartina, cantante di X Factor 2020 | Under Donne

Cmqmartina è una delle concorrenti di X Factor 2020, il talent Sky che da oggi, 29 ottobre 2020, arriva agli attesissimi Live. La ragazza è stata scelta dal suo giudice, Hell Raton, per entrare nella squadra delle Under Donne. Il suo vero nome è Martina Sironi, e ha 21 anni. Ma chi è Cmqmartina? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2020

Si tratta di una giovane cantautrice classe 1999, quindi ha 21 anni. Originaria di Monza, suona la chitarra e ha scritto un brano dedicato alla madre che è sempre stata molto scettica sul suo percorso musicale, e sempre alla madre ha dedicato un tatuaggio sulla gamba. Proprio grazie al suo inedito a lei dedicato alle Audition conquista quattro sì. Cresciuta ascoltando i grandi cantautori italiani, negli anni si è poi appassionata ai Beatles e infine alla musica techno. Nel 2020 pubblica il suo primo album, Disco, un lavoro che mescola pop e reminiscenze house, con cassa dritta e tanta energia, e riesce a farsi strada tra gli emergenti.

Si fa conoscere dal grande pubblico partecipando a X Factor: alle Audizioni si fa notare con l’inedito Lasciami andare, sul controverso rapporto con la madre. “Penso che tu sia molto forte, il sound del tuo pezzo è bellissimo, che caz*o di bomba. Mi sa che devi iniziare a preparare tua madre”, ha commentato dopo la sua esibizione Emma Marrone. Ai Bootcamp ha ottenuto una sedia grazie a un brano di Domenico Modugno completamente rivisitato e nella Last Call ha convinto il suo giudice e Lazza, spalla di Hell Raton in questa occasione, con una cover di Tensione Evolutiva di Jovanotti. Su Instagram è seguita da oltre 50mila persone.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

Potrebbero interessarti Chi è Ginevra, cantante di AmaSanremo Suburra 3, a che ora esce la nuova stagione? Chi è Merlot, cantante di AmaSanremo