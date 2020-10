South Dakota: testo e significato dell’inedito di Blue Phelix a X Factor 2020

SOUTH DAKOTA TESTO – L’inedito di Blue Phelix (nome d’arte di Francesco Franco, 22 anni) a X Factor 2020 si chiama South Dakota, una canzone che il giovane artista degli Under Uomini (il team di Emma Marrone) sente particolarmente. Ma vediamo insieme il testo integrale della canzone presentata a XF2020:

I just wanna live my life

Like I did in South Dakota

You were never by my side

When you went to barcelona

With your brother

Oh oh oh give me more

Oh oh oh show me love

I’m a crazy boy

On your bathroom floor and I’m

Waiting for your love

That you never gave me back

Pretty face and fashion Icon

He said he likes me sober

But I was pretty fucking high

When you said that it was over

In October

Oh oh oh give me more

Oh oh oh show me love

I’m a crazy boy

On your bathroom floor and I’m

Waiting for your love

That you never gave me back

I’m all alone in my head

I’m all olone in my bed

So save me

I come alive when you’re here

I feel like I’m under your spell

I’m dying

I’m a crazy boy

On your bathroom floor and I’m

Waiting for your love

That you never gave me back

I just wanna live my life

Like I did in South Dakota

Significato

Abbiamo visto il testo di South Dakota di Blue Phelix, ma qual è il significato? Cosa canta l’artista? Blue Phelix racconta la sua vita? Possibile. Ma, per ora, non è dato saperlo. Non è però escluso che il cantante possa parlarne sul palco di X Factor 2020 in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Vi è piaciuta la sua canzone?

