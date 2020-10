Chi è Eda Marì (Edda Maria Sessa), cantante di X Factor 2020 | Over

Eda Marì è una delle cantanti che hanno raggiunto i Live di X Factor 2020. L’artista calabrese è riuscita a conquistare il suo giudice, Mika, della categoria Over, ed è così pronta a calcare il palco dei Live a partire da stasera, 29 ottobre 2020. Il suo vero nome è Edda Maria Sessa. Ma chi è Eda Marì? Scopriamolo insieme.

Eda Marì ha 25 anni e viene da San Lucido, in provincia di Cosenza. Molto legata alla sua terra, sin da bambina sviluppa una grande passione per la musica, dimostrando talento per il canto. Ha anche fatto la ballerina nella scuola di danza della madre. Molto emotiva, ha conquistato i giudici grazie ai suoi inediti.

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, ha spiegato che probabilmente le sue passioni l’hanno salvata: “Senza l’impegno costante del canto e della danza sarebbe stato ancora più difficile”. Spiega infatti Eda Marì: “Se non hai una passione da coltivare vivere in un paesino piccolo è dura, non ci sono stimoli né svaghi. La mia adolescenza è stata solo danza e musica, musica e danza”. A ispirarla è anche la bellezza della sua terra, la Calabria: “Alzarsi e vedere il mare, assaporare il silenzio, io sarò sempre grata al mio paese perché mi ha dato tanta forza”.

A X Facto 2020 ha conquistato tutti e soprattutto Emma con il suo brano Male: “La canzone non è rivolta a una persona in particolare, si riferisce a un insieme di incontri sbagliati, a persone che vogliono prendere il sopravvento su di te e guidare la tua vita”. Il suo profilo Instagram è seguito da circa 10mila persone.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

