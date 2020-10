X Factor 2020, Under Uomini: chi sono i ragazzi di Emma Marrone

La categoria di Emma Marrone a X Factor 2020 è quella degli Under Uomini. La new entry del talent ha selezionato tre ragazzi che dal 29 ottobre 2020 saliranno sul palco dei Live per giocarsi con gli altri nove concorrenti la vittoria finale. Ma vediamo insieme quali sono state le scelte di Emma Marrone per i live del talent show in onda su Sky Uno tutti i giovedì sera alle ore 21,15.

Chi è Santi

Filippo Santi, in arte Santi, è un classe 2002. Viene da Casalecchio. Sulla sua vita prima di X Factor conosciamo ancora pochi dettagli, ma all’interno del talent ha già mostrato pregi, difetti e una grande voglia. La sua avventura è inziata con Grande figlio di puttana degli Stadio alle Audizioni. Nell’occasione è stato criticato da Mika per il suo timbro, considerato “finto”. Ai Bootcamp si è preso le sue rivincite. Presentatoso sul palco senza chitarra, si è seduto al pianoforte e ha regalato una versione molto sentita di Gaetano di Calcutta. Tra l’altro, anche uno dei brani preferiti di Emma. E non a caso il giovane bolognese è riuscito a prendersi un posto tra i cinque del team Under Uomini. Nonostante i pronostici aversi, Filippo ha poi stregato Emma anche al Last Call, riuscendo ad aggiudicarsi l’approdo ai Live ai danni di artisti più sostenuti dai fan del talent, come Roccuzzo.

X Factor 2020, Under Uomini: chi è Blue Phelix

Francesco Franco, in arte Blue Phelix, è uno studente di 22 anni di Livorno, che vive a Londra. Per la precisione è nato a Bari nel 1999. A soli quattro anni deve abbandonare la sua terra d’origine per trasferirsi insieme ai propri genitori a Livorno. È qui che il giovane trascorre tutta la sua infanzia e la sua adolescenza. Francesco però è molto legato alla sua terra e appena può si fionda a Bari per trascorrere le sue vacanze insieme alla famiglia e ai propri amici. Appena raggiunta la maggiore età, decide di trasferirsi e di lasciare l’Italia per trasferirsi in Inghilterra. È proprio in questo periodo che il giovane fa i conti con se stesso e decide di accettare il proprio lato femminile facendosi crescere i capelli e indossando abiti femminili.

Chi è Blind

Franco Popi Rujan, in arte Blind, è nato a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia, un quartiere di periferia difficile come lo definisce il rapper stesso. “Sono venuto qui a riscattare me e la mia vita, vivo a Ponte San Giovanni, la prima periferia di Perugia, si può dire un postaccio“, ha detto. “Questo posto per me rappresenta gioia, pianti e rabbia. Dopodiché ognuno capisce il valore che ha nella vita ed esce da queste mura perché questo è un carcere”. Un’adolescenza difficile quella del ventenne perugino animato da una grande voglia di riscatto e la maturità di chi tante volte ha sbagliato e ha deciso di salvarsi. “Da adolescente ho perso la testa, mi sfogavo andando via di casa per tre o quattro giorni senza dire nulla a nessuno, andavo a farmi e stavo con gente più grande di me”, ha confessato.

