Bonsai: testo e significato dell’inedito di Santi a X Factor 2020

BONSAI TESTO – L’inedito di Santi (nome d’arte di Filippo Santi, 18 anni) a X Factor 2020 si chiama Bonsai, una canzone che il giovane artista degli Under Uomini (il team di Emma Marrone) sente particolarmente. Ma vediamo insieme il testo integrale della canzone presentata a XF2020:

Testo

Di seguito il testo di Bonsai:

Il tuo cuore è un frigo e io mi ci infilo

Chissà se te ne accorgerai

C’è sempre un motivo per fare schifo

Anche quando non lo sai

Mangio patatine Pai

E poi

Poi non mi ricordo mai

Vado a fare un giro che poi ci arrivo

Ho provato un ristorante thai

Ho trovato un libro ora ci scrivo

Quello che non dico mai

E tu ancora non lo sai

Io non mi ricordo mai

Non l’ho messa l’acqua nel bonsai

Ecco perché non cresce mai

E chi ci crede più

Che siamo unici e speciali

Se siamo così uguali

Tu dimmi quando sali, sali

Così ci penso su

E a volte piango a volte rido

Pure quando mi dirai

Che ti scrivo senza un motivo

Ma tanto non mi ascolti mai

Quei biglietti per Shangai

Ci gioco ancora e tu lo sai

Non l’ho messa l’acqua nel bonsai

Ecco perché non cresce mai

E chi ci crede più

Che siamo unici e speciali

Se siamo così uguali

Tu dimmi quando sali, sali

Così ci penso su

Sai le piante hanno il potere di leggere il silenzio

Non sia mai

Hai mai provato ad ascoltare

Ad ascoltare

Ecco perché non cresci mai

E chi ci crede più

Che siamo unici e speciali

Se siamo così uguali

Tu dimmi quando sali, sali

Significato

Abbiamo visto il testo di Bonsai di Santi, ma qual è il significato? Cosa canta l’artista? Santi parla di un rapporto con una ragazza, la fidanzata? Per ora non è dato saperlo. Non è però escluso che il cantante possa parlarne sul palco di X Factor 2020 in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Vi è piaciuta la sua canzone?

