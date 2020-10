X Factor 2020, Under Donne: chi sono le ragazze di Hell Raton

La categoria di Hell Raton a X Factor 2020 è quella delle Under Donne. La new entry del talent ha selezionato tre ragazze che dal 29 ottobre 2020 saliranno sul palco dei Live per giocarsi con gli altri nove concorrenti la vittoria finale. Ma vediamo insieme quali sono state le scelte di Hell Raton per i live del talent show in onda su Sky Uno tutti i giovedì sera alle ore 21,15.

Chi è Mydrama

Alessandra Martinelli, in arte MyDrama, da tanti è definita l’asso nella manica di Hell Raton. Classe 1998, la cantante originaria di Monte Cremasco (Cremona) ha stregato fin dalle audizioni il giovane produttore discografico. La sua cover rivisitata di I hate U, I love U di Gnash non ha fatto altro che riconfermare il giudizio del giudice. Di lei non si sa ancora molto, se non che è lombarda d’origine e che quella ad X Factor è la sua prima esperienza musicale. La giovane cantante cremonese è infatti un’autodidatta e persino il suo profilo di YouTube è piuttosto spoglio. Gran parte delle cover, pubblicate negli ultimi dieci mesi sono state poi riproposte ad X Factor.

X Factor 2020, Under Donne: chi è Casadilego

Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, è una giovane cantante abruzzese nata in una famiglia di grandi amanti della musica. Dopo la sua esibizione sul palcoscenico di X Factor è diventata una vera e propria star del web. Elisa nasce nel 2003 a Montorio al Vomano (Teramo). La cantante abruzzese è figlia d’arte, il padre infatti è Massimiliano Coclite, celebre jazzista apprezzato in tutto il mondo nonché insegnante di Jazz al conservatorio Casella di L’Aquila. Anche la madre lavora nel mondo della musica ed è una apprezzata cantante, forte ispirazione per sua figlia. Fin da giovanissima ha una grande passione per la musica. D’altronde con due genitori così non poteva essere altrimenti. Inizia subito a studiare pianoforte e a nove anni inizia a studiare anche la chitarra.

Chi è Cmqmartina

Martina Sironi, in arte Cmqmartina, ha 21 anni e viene da Monza. I suoi pezzi sono delle vere e proprie hit. Suona la chitarra e ha scritto un brano sulla madre che manifesta dei dubbi sul suo percorso musicale, e sempre alla madre ha dedicato un tatuaggio sulla gamba. E proprio grazie al suo inedito a lei dedicato alle Audition ha conquistato 4 sì. Ai Bootcamp ha guadagnato la sedia con una cover riarrangiata di Modugno. Alle Last Call ha invece portato una cover di Jovanotti e si guadagna un posto ai Live, per Hell Raton lei è una bella sfida.

