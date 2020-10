Chi è Mydrama, cantante di X Factor 2020 | Under Donne

Mydrama è una delle concorrenti della categoria Under Donne di X Factor 2020, il talent musicale di Sky che giunge da stasera, 29 ottobre, agli attesissimi Live. L’eclettica cantante, scelta dal suo giudice Hell Raton, ha conquistato tutti sin dalla prima esibizione alle Audizioni. Il suo vero nome è Alessandra Martinelli. Scopriamo chi è Mydrama.

Per molti è l’asso nella manica della categoria Under Donne di Hell Raton. Stiamo parlando di Mydrama, classe 1998, cantante molto moderna e innovativa originaria di Monte Cremasco (Cremona). Dopo aver ben figurato nelle Audizioni, ha convinto il suo giudice con I hate U, I love U. La giovane cantante cremonese è alla sua prima esperienza musicale, e pare si sia formata da autodidatta. Molto riservata sulla sua vita privata, sappiamo che MyDrama è appena uscita da un periodo piuttosto turbolento della sua vita. Nella breve presentazione del programma, la giovane concorrente ha parlato di una relazione tossica che l’ha segnata nel profondo.

“Hai un timbro che è emozionante, hai una naturalezza espressiva pazzesca, hai un modo di cantare che è al servizio delle tue emozioni”, ha detto di lei Manuel Agnelli. Ha conquistato i giudici con un mashup acustico tra Grazie a Dio, di tha Supreme, e Nuova registrazione 326, di Mara Sattei. Molto attiva sui social, è seguita da 113mila persone su Instagram.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

