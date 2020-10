Chi è Blind (Franco Rujan), cantante di X Factor 2020 | Under Uomini

Blind, nome d’arte di Franco Rujan, è un giovane rapper che ha colpito il suo giudice Emma Marrone, la quale ha deciso di portarla ai Live. Il ragazzo, con un passato difficile, rappresenta un ottimo esempio di riscatto. Ha conquistato il pubblico con il suo inedito, presentato alle Audizioni, Cuore nero. Il video della canzone è tra i più cliccati su Youtube. Da stasera, 29 ottobre 2020, Blind dovrà vedersela con i Live di X Factor. Ma chi è Blind? Scopriamolo insieme.

Dopo aver convinto con il suo inedito Cuore nero alle Audizioni, Franco Rujan ha portato un altro brano scritto da lui, Cicatrici. Ha convinto la sua giudice Emma Marrone anche nell’ultima selezione, la Last Call, e così Blind ha strappato il pass per i Live di X Factor. Ha trascorso un’infanzia non facile. Nato a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia, nel 2000, è cresciuto in un quartiere di periferia. A X Factor ha dichiarato: “Sono venuto qui a riscattare me e la mia vita, vivo a Ponte San Giovanni, la prima periferia di Perugia, si può dire un postaccio”. Tra amicizie sbagliate e fughe di casa, la sua è stata un’infanzia molto vissuta sulla strada. Fatta di diversi sbagli.

La musica per Blind rappresenta un’arma di riscatto, e X Factor un’occasione da non fallire. Molto legato ai suoi amici più stretti che lo hanno sempre sostenuto ed aiutato, anche economicamente, per dargli la possibilità di sfondare nel mondo della musica. In un video pubblicato in vista dei Live ha dichiarato: “Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche, tutto quello che ti può ostacolare. Ho iniziato a fare musica all’incirca a 16 anni quando guardavo di artisti americani che raccontavano di periferie, della loro vita quotidiana. Allora ho voluto fare anche io in quel modo, avvicinarmi al loro stile, per aprirmi al pubblico. Sono una persona molto aperta e contemporaneamente molto chiusa. Il momento più critico di tutto il percorso a X Factor è stata la Last Call, è stata veramente dura. Quando Emma mi ha detto che ero stato preso ai Live Show non ci potevo credere”.

Sulla vita privata di Blind non conosciamo molti dettagli, ma sappiamo che ha scritto Cuore nero poco dopo essersi lasciato con la fidanzata. Il suo account Instagram è seguito da 54mila persone.

