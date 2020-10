Chi è Filippo Santi, cantante di X Factor 2020 | Under Uomini

Filippo Santi è un giovane cantautore bolognese, che ha colpito tutti, e in particolare la sua giudice Emma, grazie alla sua voce particolarissima e alla sua capacità interpretativa. Così è riuscito a conquistare i Live, al via su Sky Uno da giovedì 29 ottobre. Alle Audizioni ha presentato Grande figlio di puttana degli Stadio. Ma chi è Filippo Santi? Scopriamolo insieme.

Classe 2002, Santi viene da Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Appassionato di musica sin da piccolo, è un giovane cantautore molto promettente. Molto legato alla sua famiglia, suona chitarra, sassofono, pianoforte, batteria e basso. La sua avventura è iniziata con Grande figlio di puttana degli Stadio alle Audizioni. Ha convinto tutti i giudici tranne Mika, secondo cui il suo timbro è finto.

Ai Bootcamp ha convinto il suo giudice Emma con una splendida versione al pianoforte di Gaetano di Calcutta. Anche alla Last Call ha sbaragliato la concorrenza conquistando uno dei tre posti a disposizione per i Live. Emma lo trova una sorta di talento “grezzo” da aiutare ad esplodere dandogli i mezzi giusti. Filippo Santi dovrà ancora lavorare molto, ma il suo giudice ha visto in lui una sincerità che gli è valso un posto nella categoria Under Uomini.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

