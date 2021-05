LA VIDEOLETTERA DI RICCARDO BOCCA: 27 MAGGIO 2021

Carissimo Marcello Sorgi,

le invio questa videolettera perché lei – già direttore del Tg1 e già direttore de “La Stampa” peraltro – è riuscito con un grappolo di parole a sintetizzare la desolante distanza che si è creata tra il piccolo mondo dei giornalisti e il grande mondo del pubblico.

Ospite su La7 di Myrta Merlino e del suo programma L’aria che tira, parlando della proposta di Enrico Letta di creare un tesoretto per i diciottenni attraverso l’aumento della tassa di successione dei patrimoni più ingenti, ha detto – testualmente – che un milione di euro è il valore di un appartamento normale in cui tutti hanno vissuto con i propri figli.

A suo avviso, cioè, tutte le famiglie si sono potute permettere in Italia di vivere con i propri figli in appartamenti dal valore di milione di euro.

A suo avviso, cioè, tutte le famiglie si sono potute permettere in Italia di vivere con i propri figli in appartamenti dal valore di milione di euro. Che non è soltanto una notizia grottescamente falsa, ma anche uno sberleffo nei confronti di tutti coloro che faticano costantemente per potersi permettere di abitare in un appartamento dal valore nettamente inferiore.

Eppure Myrta Merlino, ascoltando le sue parole, non l’ha interrotta immediatamente riportandola con i piedi per terra. Al contrario, ha continuato tranquilla nella sua trasmissione, a dimostrazione dei miliardi di chilometri che in quel momento separavano chi stava facendo informazione da chi stava guardando da casa.

O forse no, caro Sorgi: forse c’è un’altra spiegazione dietro a questo incidente in diretta. Forse, quando lei ha detto “tutti”- cioè tutti coloro che si sono potuti permettere di vivere in appartamenti da un milione di euro con i loro figli – intendeva “tutti noi”, cioè quel cerchio di professionisti che in altre stagioni, ben più felici, hanno guadagnato molto – il ché non è assolutamente un torto, ci mancherebbe – e che però oggi stentano a distinguere le loro fortune da una faticosa realtà collettiva.

Comunque sia, dietro a questa mesta pagina di comunicazione, c’è il deragliare di un mestiere – il nostro, quello di giornalisti – che patisce non soltanto per la profonda trasformazione tecnico-culturale che sta attraversando, ma anche più banalmente, a volte, per la mentalità di chi lo pratica.

