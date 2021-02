La videolettera di Riccardo Bocca: 4 febbraio 2021

Carissimo Massimo Boldi,

le invio questa videolettera perché, dall’alto della sua indiscutibile popolarità, lei si lancia non comune slancio – quando intervistato – nella perversa giungla della nostra politica.

Le viene particolarmente bene, ad esempio, osannare Silvio Berlusconi, al quale la lega una lunga amicizia. O anche spendere parole dolci per la patriota Giorgia Meloni. O ancora evocare l’epopea di quando, a inizio anni Novanta, si candidò – poi non eletto – nel barnum craxiano.

Tutto più che lecito, ci mancherebbe. Ma altrettanto lecita è questa domanda: perché? Perché sporgersi con giudizi politici e chiacchiere da bar sport, quando invece sarebbe molto più utile concentrarsi sul presente della sua comicità?

L’ultimo film che ha interpretato, in questi tempi grami di pandemia, è stato “In vacanza su Marte”, dove assieme a Christian De Sica ha sbaragliato il record del non umorismo: battute da gastrite cronica, ovvietà inascoltabili persino sul pianeta rosso e una trama esile a livello pre-adolescenziale.

Paradossalmente, caro Boldi, lei è più divertente quando si erge a politologo e invoca per il suo Silvio la presidenza della Repubblica, o quando incarna il ruolo di preside e dà le pagelle a Renzi e compagnia.

Ma non creda: è con dispiacere che pronuncio queste parole, perché c’è stato un tempo in cui lei è stato sinonimo di puro spasso.

Era la stagione d’oro in cui lei imparava il mestiere di comico sul palco del teatro Derby, a Milano, dove s’incrociavano giganti del nonsense come Enzo Jannacci, Dario Fo o Cochi e Renato. Niente a che vedere con il serial trash dei suoi cinepanettoni. E tantomeno con la deriva da maitre-à-penser in cui inciampa oggi.

