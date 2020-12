La videolettera di Riccardo Bocca: 24 dicembre 2020

Carissimo Alex Zanardi, le invio questa videolettera perché alla vigilia di un Natale quanto mai amaro ci è stata comunicata una splendida notizia: lei sta iniziando a vincere le prime battaglie della riabilitazione dopo il tragico incidente in handbike del 19 giugno scorso.

I dettagli strappano ottimismo: lei vede, sente, riesce a stringere la mano e fare ok con il pollice alzato. Il cervello, insomma, si sta riappropriando delle sue funzionalità e la vita torna timidamente ad affacciarsi.

Un bollettino delle speranze che ci fa tifare per lei come e più di prima. Non soltanto perché negli anni è stato un campione fuori e dentro dallo sport, con un’allegria e un talento che l’hanno portata a superare le mille pene patite dal corpo, ma anche perché ha trasmesso una lezione fondamentale.

“Non ci si arrende!”, ha insegnato con il suo comportamento. Per nessuna ragione al mondo. Non si cede alla sorte avversa ma si reagisce giorno per giorno con disciplina, passione, determinazione e luccicante dose di coraggio.

Proprio l’esempio che ci serve ora, in questo periodo sporcato da dolori e paure profondi. Lei lotta per tornare a essere il solito Alex, baciato da quella serenità e altruismo che chiunque le riconosce, e intanto riesce a ricordarci come si affrontano le grandi sfide.

Certo questo 25 dicembre resterà nei ricordi triste, anomalo, stracarico di incognite, ma oggi guardando a lei possiamo sentirci più forti: consapevoli sia delle nostre fragilità, sia del dovere di non mollare.

