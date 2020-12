La videolettera di Riccardo Bocca: 17 dicembre 2020

Carissimo Federico Lucia in arte Fedez,

le invio questa videolettera perché lei il 7 dicembre scorso ha ricevuto la massima onorificenza per chi vive a Milano: l’Ambrogino d’oro. Un sogno, una meraviglia, una consacrazione.

Niente da aggiungere: se l’è meritato. Come recita la motivazione del premio, lei “nel primo lockdown ha messo a disposizione la sua notorietà per la lotta al Covid”. Dunque non resta che applaudire, al di là del sospetto che dietro a questo tachicardico impegno sociale soffi la malizia del marketing.

Contano comunque i fatti, non le opinioni. Ed è per questo che merita una riflessione come lei s’è comportato l’altra sera, quando ha attraversato Milano a bordo della sua Lamborghini donando a cinque persone altrettante buste da mille euro l’una.

In pratica, i suoi follower hanno raccolto il denaro e lei, da compiaciuto Babbo Natale, l’ha distribuito a un rider, a una cameriera, a una signora anziana, a un’homeless e a una dipendente della Croce Rossa. Il tutto, tra sghignazzi e qualunquaggini apocalittiche, in diretta sulla sua webchat, con i fan che commentavano questo “Bontà Tour”.

Un misto tra la più sgangherata delle carrambate e il più sfrontato dei reality. Il simbolo di una beneficenza-spettacolo che raggela per la sua mancanza di riservatezza e buongusto. Caratteristiche che devono sempre avere – e, ribadisco, sempre – questo genere di operazioni. Soprattutto quando protagonisti sono personaggi pubblici.

Un brutto modo, caro Fedez, per festeggiare la medaglia da benefattore meneghino appena appuntata al petto. E la dimostrazione che nel tempo le persone possono cambiare, è vero: possono anche migliorarsi a volte, ma non cancellare del tutto il dna che si portano dentro. Che peccato, mister Ambrogino. Che canzone stonata sotto l’albero.

