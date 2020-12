Fedez regala 5mila euro in giro per Milano

Fedez in veste di Babbo Natale in giro per Milano. Il rapper nella giornata di ieri, domenica 13 dicembre, è andato in giro per la città a regalare pacchetti di Natale con 1000 euro in contanti. I fortunati che hanno ricevuto la donazione del marito di Chiara Ferragni sono state tutte persone bisognose. Fedez ha raccolto i soldi – 5mila euro donati dai fan attraverso il canale Twitch – per poi consegnarli alle categorie sociali che maggiormente stanno pagando le conseguenze della crisi dovuta all’emergenza Coronavirus.

Tra questi un senzatetto, un rider, un cameriere, un artista di strada e un volontario soccorritore. Il rapper, a bordo della sua Lamborghini insieme all’amico “Panetty”, tra gli streamer italiani più famosi, ha documentato le consegne con una diretta trasmessa proprio sul canale Twitch. Il primo pacchetto da mille euro è andato a una cassiera di un McDrive. “Non credevo, ma è stato estenuante”, ha raccontato Fedez sui social.

Leggi anche: 1. Fedez pedinato chiama la polizia: “Mi stanno seguendo”; // 2. Quanto costa l’albero di Natale di Chiara Ferragni // 3. Fedez assiste all’ecografia della Ferragni, ma le norme anti-Covid lo vietano: “Lui può perché famoso?”

Potrebbero interessarti Il baule di Natale Qualità della vita nell’anno del virus: prima Bologna, giù la Lombardia Londra è la città più magnetica e vivibile al mondo