Costume
Buona Pasqua 2026: frasi e citazioni per i vostri auguri oggi, 5 aprile
Buona Pasqua 2026: frasi e citazioni per i vostri auguri oggi, 5 aprile
BUONA PASQUA 2026 FRASI – Oggi, domenica 5 aprile, nel mondo si festeggia la Pasqua 2026, la resurrezione di Gesù. Nel corso delle prossime ore riceveremo tantissimi messaggi d’auguri a cui vorremo rispondere. Siete alla ricerca di qualche ispirazione per i vostri auguri di buona Pasqua 2026? Di seguito alcune frasi e citazioni che potrebbero fare al caso vostro:
- Ti auguro di passare una meravigliosa Pasqua circondata da coloro che ami di più. Tanti auguri!
- In un giorno speciale come la Pasqua non posso che farti gli auguri prima di tutti e ricordarti quanto tu abbia cambiato la mia vita in meglio. Buona Pasqua amore mio!
- Durante il periodo di Quaresima ci asteniamo da mangiar carne. Senza dimenticar di astenerci da menzogna, ingiustizia, invidia, ipocrisia, vendetta, indifferenza. (Don Dino Pirri)
- Buona Pasqua! Possa questo bellissimo giorno essere una testimonianza dell’amore e della gloria di Dio.
- Affettuosi auguri per tutte le meraviglie che questo momento speciale può portare. Buona Pasqua!
- Ti invio tantissimi auguri di speranza, gioia e rinnovamento. Buona Pasqua a te e famiglia!
- Non si può seppellire la verità in una tomba: questo è il senso della Pasqua. (Clarence W. Hall)
- Buona Pasqua!
- Pasqua è voce del verbo ebraico “pèsah?, passare. Non è festa per residenti, ma per migratori che si affrettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro della loro certezza ma continuamente in movimento sulle piste. (Erri De Luca)
- Che la tua vita sia piena di certezze come la pioggia a Pasquetta. Buona Pasqua!
- Se nonostante tutto siamo ottimisti è perché Cristo è risorto. Immersi nella sua morte e risurrezione, risorgiamo ogni giorno. (Don Franco Delpiano)
- In questo giorno di Pasqua ti mando tanti abbracci gioiosi. Possano tutti i tuoi sogni e desideri diventare realtà.
- Ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che oggi possiamo mangiare tutto il cioccolato che vogliamo. La cattiva è che i nostri girovita potrebbero risentirne. Buona Pasqua!
- Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole… Magari fossimo così luminosi! Ma questo non è un maquillage! Viene da dentro! (Papa Francesco)
- La Quaresima è un tempo propizio che deve condurci a prendere sempre più coscienza di quanto lo Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo, ha operato e può operare in noi. E alla fine dell’itinerario quaresimale, nella Veglia Pasquale, potremo rinnovare con maggiore consapevolezza l’alleanza battesimale e gli impegni che da essa derivano. (Papa Francesco)
- Possa tu trovare il rinnovamento di speranza, salute, amore e dello spirito di Dio. Buona Pasqua a te e alla tua adorabile famiglia!
- O sepolcro, tu non tenerlo più a lungo; La morte è forte, ma la vita è più forte; Più forte del buio, è la luce; Più forte del male, è la giustizia… (Phillips Brooks)
- Tanti auguri di buona Pasqua!
- Un augurio semplice per una Pasqua unica!
- E con un ramo di mandorlo in fiore, a le finestre batto e dico: «Aprite! Cristo è risorto e germinan le vite nuove e ritorna con l’april l’amore. Amatevi tra voi pei dolci e belli sogni ch’oggi fioriscon sulla terra, uomini della penna e della guerra, uomini della vanga e dei martelli. Aprite i cuori. In essi irrompa intera di questo dì l’eterna giovinezza ». Io passo e canto che la vita è bellezza. Passa e canta con me la primavera. (Ada Negri)
- Possa il miracolo della Pasqua portarti amore, gioia e serenità. Tanti auguri di cuore!
- Che questa Pasqua ci faccia riscoprire il valore delle piccole cose. Auguri!
- Ti auguro una Pasqua ricca di pace, gioia, serenità e soprattutto di uova al cioccolato!
- Possano questi giorni di festa portarti nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua!
- L’uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo giorno diventi oggi per noi l’esordio della nuova speranza. (Giovanni Paolo II)
- Quella mattina il Risorto ha mostrato alle donne che è possibile il rotolare del macigno, la fine degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi. (Don Tonino Bello)
- Buona Pasqua a te e famiglia!
Abbiamo visto le frasi per i vostri auguri di buona Pasqua 2026. Siete alla ricerca anche di qualche immagine? Qui ne troverete alcune che potrebbero fare al caso vostro.