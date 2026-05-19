Hermitage Hotel & Resort: la villeggiatura di Forte dei Marmi firmata Starhotels

C’è un momento preciso in cui l’Hermitage si rivela: non dalla strada, ma entrando, quando lo spazio si apre all’improvviso e il rumore lascia il posto al silenzio del verde. A Forte dei Marmi, dove tutto sembra già visto, esiste ancora un luogo capace di sorprendere: oltre un ettaro e mezzo di giardino privato si dispiega come una sorpresa inattesa, un’oasi nascosta che da sempre definisce l’identità di questo indirizzo storico della Versilia.

Dal 28 maggio, lo storico Hermitage Hotel & Resort entra a far parte di Starhotels Collezione, restituendo alla Versilia un indirizzo che appartiene alla memoria collettiva di Forte dei Marmi, ricordando l’idea più autentica di villeggiatura italiana.

L’Hermitage Hotel & Resort è contraddistinto da una posizione diversa e distintiva: immerso nel verde offre un’esperienza più riservata e rilassata, dove gli spazi respirano e i ritmi rallentano naturalmente. Qui la natura non è solo cornice, ma presenza viva che accompagna ogni momento del soggiorno, creando una sensazione di intimità e benessere sempre più rara. Il mare è a pochi minuti, ma raggiungerlo fa parte di un rituale lento, profondamente fortemarmino: in pochi minuti con le biciclette, oppure con la navetta elettrica privata.

Gli spazi, sia interni che esterni, sono progettati per essere vissuti lungo tutta la giornata, tra momenti di relax, socialità e condivisione. L’anima dell’Hermitage si riconosce proprio in questa dimensione: un luogo dove tornare, più che semplicemente arrivare, e dove ogni soggiorno si costruisce lentamente attraverso relazioni, abitudini e piccoli rituali. Una destinazione ideale per famiglie, che qui trovano libertà, autenticità e un senso di casa, lontano dai modelli più standardizzati dell’ospitalità.

Le spaziose 59 camere e suite, pensate per accogliere gli ospiti in soggiorni prolungati, con ampi guardaroba e librerie, aperte verso il verde attraverso terrazze e verande abitabili, sono caratterizzate da tonalità che richiamano la palette della Versilia, tra sabbia, cielo e vegetazione, mentre il silenzio del giardino avvolge ogni sera e ogni risveglio.

Nel cuore del parco, il Cabana Beach introduce una dimensione inaspettata: una spiaggia a bordo piscina, con le iconiche tende fortemarmine immerse nella vegetazione tropicale – palme, banani e sterlizie – dove trascorrere il tempo anche nelle ore più calde, tra giochi di luce, ombre morbide e una quiete rigenerante.

La proposta gastronomica si articola nei vari spazi della proprietà offrendo ampie proposte culinarie, dalla pizza al barbecue e naturalmente i piatti tipici della Versilia. Al Ristorante Orto all’Hermitage, tra limoni, fiori ed erbe aromatiche, la cucina valorizza la stagionalità e il territorio con semplicità e cura. L’orto biologico è il cuore della filosofia farm-to-table: uno spazio vivo che si trasforma in esperienza, dalle degustazioni agli aperitivi, fino ai momenti di condivisione tra ospiti. La sera, tutto evolve senza mai perdere spontaneità: tramonti lenti, drink al Cabana Lounge Bar che si allungano fino a notte, cene sotto il pergolato, in un equilibrio naturale tra eleganza e informalità.

L’Hermitage ridefinisce anche il concetto di family resort contemporaneo. Per i più piccoli, non un semplice spazio giochi ma un mondo dedicato, pensato in un’area verde tutto loro, lontano dalle zone di relax degli adulti: chi desidera staccare può farlo davvero, sapendo che i più piccoli sono felici e in buone mani. Tra sabbia, sport e attività creative che si alternano in un programma settimanale ricco e coinvolgente – dal Lego Lab al Circus Lab, fino all’immancabile caccia al tesoro – ogni giornata si chiude con piccoli rituali condivisi al tramonto, tra gelati, musica e momenti dedicati ai più piccoli.

“L’Hermitage sfugge alle definizioni tradizionali: non solo hotel al mare, ma rifugio immerso nella natura. È il nostro primo resort e volevamo che fosse esattamente questo: il luogo dove si ha il privilegio di rallentare, caratterizzato da un’eleganza che non ha bisogno di dichiararsi” commenta la Presidente e AD di Starhotels Elisabetta Fabri. “Il suo giardino, la sua atmosfera raccolta e il rapporto autentico con gli ospiti raccontano un modo di vivere l’ospitalità che sentiamo profondamente nostro: il ricordo delle villeggiature di una volta. Un’esperienza dove ritrovano spazio le relazioni e la tranquillità. L’Hermitage non cerca di stupire. Eppure lo fa. Perché è raro. Perché è nascosto. Perché, una volta scoperto, è difficile dimenticarlo.”