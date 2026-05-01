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Buon primo maggio 2026: frasi e immagini per gli auguri oggi, 1 maggio

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Buon primo maggio 2026: frasi e immagini per gli auguri oggi, 1 maggio

Oggi, venerdì 1 maggio 2026, ricorre la Festa dei Lavoratori. In molti nel corso delle prossime ore invieranno ad amici e parenti su WhatsApp frasi e immagini di auguri, anche da condividere sui social, in particolare su Facebook o Instagram. Siete alla ricerca di qualche immagine o frase per i vostri auguri di Buon Primo Maggio 2026? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Ecco una selezione delle frasi, delle citazioni e delle immagini di auguri per la Festa dei lavoratori più originali e divertenti.

Frasi

  • È la Festa dei Lavoratori ma gli invitati sono sempre meno: aumentiamoli! Auguri!
  • Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai (G. Verga)
  • La differenza tra un intellettuale e un operaio? L’operaio si lava le mani prima di pisciare, l’intellettuale dopo (J. Prevert)
  • Vieni alla festa dei lavoratori? No, vado a quella dei disoccupati. C’è più gente.
  • La vera dignità non è nel lavoro, ma nella qualità del tempo libero che ti permette di avere.
  • Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo (L. Tolstoj)
  • Buon primo Maggio a chi difende il posto di lavoro, a chi lo cerca, a chi lo ha perso, a chi da precario esige diritti: il lavoro è dignità.
  • Chi non lavora non fa l’amore: ecco spiegato il calo delle nascite. Datti da fare, e auguri di buon 1 maggio!
  • Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo. (S. Pertini)
  • Non ti auguro un buon 1 maggio. Ti auguro il migliore lavoro, uno nel quale tu riesca a trovare te stesso e mentre lo fai esprimi il meglio di te!
  • In fin dei conti il Lavoro è il metodo migliore per far passare la vita. (G. Flaubert)
  • Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno (Voltaire)
  • Il lavoro in Italia è come una favola: inizia con C’era una volta.
  • Felice colui che ha trovato il suo lavoro non chieda altra felicità (T. Carlyle)

Immagini

Abbiamo visto le frasi per i vostri auguri di buon primo (1) maggio 2026, ma qualche immagine da allegare su WhatsApp? Eccone alcune:

buon primo maggio 2026 frasi immagini auguri oggi 1 maggio

buon primo maggio 2026 frasi immagini auguri oggi 1 maggio

Redazione TPI
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