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Buona Pasqua 2026: immagini da inviare su WhatsApp per gli auguri oggi, 5 aprile
Buona Pasqua 2026: immagini da inviare su WhatsApp per gli auguri oggi, 5 aprile
BUONA PASQUA 2026 IMMAGINI – Oggi, domenica 5 aprile nel mondo si festeggia la Pasqua 2026. Ricorrenza che in molti celebrano anche con dei messaggi d’auguri da inviare a parenti e amici sui social o su WhatsApp. Molti opteranno per delle immagini. Ne state cercando alcune? Di seguito alcune immagini che potrebbero fare al caso vostro:
Frasi
Abbiamo visto le immagini di buona Pasqua 2026, di seguito alcune frasi che potrebbero tornarvi utili per l’occasione:
- Ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che oggi possiamo mangiare tutto il cioccolato che vogliamo. La cattiva è che i nostri girovita potrebbero risentirne. Buona Pasqua!
- Che questa Pasqua ci faccia riscoprire il valore delle piccole cose. Auguri!
- Ti invio tantissimi auguri di speranza, gioia e rinnovamento. Buona Pasqua a te e famiglia!
- In un giorno speciale come la Pasqua non posso che farti gli auguri prima di tutti e ricordarti quanto tu abbia cambiato la mia vita in meglio. Buona Pasqua amore mio!
- Un augurio semplice per una Pasqua unica!
- Possa il miracolo della Pasqua portarti amore, gioia e serenità. Tanti auguri di cuore!
- Buona Pasqua a te e famiglia!
- Ti auguro una Pasqua ricca di pace, gioia, serenità e soprattutto di uova al cioccolato!
- Possano questi giorni di festa portarti nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua!
- Tanti auguri di buona Pasqua!
- In questo giorno di Pasqua ti mando tanti abbracci gioiosi. Possano tutti i tuoi sogni e desideri diventare realtà.