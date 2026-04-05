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Buona Pasqua 2026: immagini da inviare su WhatsApp per gli auguri oggi, 5 aprile

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di Giovanni Macchi
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Buona Pasqua 2026: immagini da inviare su WhatsApp per gli auguri oggi, 5 aprile

BUONA PASQUA 2026 IMMAGINI – Oggi, domenica 5 aprile nel mondo si festeggia la Pasqua 2026. Ricorrenza che in molti celebrano anche con dei messaggi d’auguri da inviare a parenti e amici sui social o su WhatsApp. Molti opteranno per delle immagini. Ne state cercando alcune? Di seguito alcune immagini che potrebbero fare al caso vostro:

buona pasqua 2026 frasi immagini auguri citazioni oggi 5 aprile

Frasi

Abbiamo visto le immagini di buona Pasqua 2026, di seguito alcune frasi che potrebbero tornarvi utili per l’occasione:

  • Ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che oggi possiamo mangiare tutto il cioccolato che vogliamo. La cattiva è che i nostri girovita potrebbero risentirne. Buona Pasqua!
  • Che questa Pasqua ci faccia riscoprire il valore delle piccole cose. Auguri!
  • Ti invio tantissimi auguri di speranza, gioia e rinnovamento. Buona Pasqua a te e famiglia!
  • In un giorno speciale come la Pasqua non posso che farti gli auguri prima di tutti e ricordarti quanto tu abbia cambiato la mia vita in meglio. Buona Pasqua amore mio!
  • Un augurio semplice per una Pasqua unica!
  • Possa il miracolo della Pasqua portarti amore, gioia e serenità. Tanti auguri di cuore!
  • Buona Pasqua a te e famiglia!
  • Ti auguro una Pasqua ricca di pace, gioia, serenità e soprattutto di uova al cioccolato!
  • Possano questi giorni di festa portarti nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua!
  • Tanti auguri di buona Pasqua!
  • In questo giorno di Pasqua ti mando tanti abbracci gioiosi. Possano tutti i tuoi sogni e desideri diventare realtà.
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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