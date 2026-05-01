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Buon primo maggio 2026: le immagini per gli auguri oggi, 1 maggio
Buon primo maggio 2026: le immagini per gli auguri oggi, 1 maggio
Oggi, venerdì 1 maggio 2026, ricorre la Festa dei Lavoratori. Evento che sarà celebrato in tutto il Paese con amici e parenti. Siete alla ricerca di qualche immagine per i vostri auguri di Buon Primo Maggio 2026? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Ecco una selezione delle immagini di auguri per la Festa dei lavoratori più originali e divertenti:
Frasi
Abbiamo visto le immagini per gli auguri di Buon primo maggio 2026, ma quali sono le frasi che potrebbero tornare utili? Eccone alcune:
- Mi piace il lavoro, mi affascina completamente; potrei rimanere seduto per ore e ore a guardare qualcuno che lavora. (Jerome Klapka Jerome)
- Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo. (S. Pertini)
- Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai (G. Verga)
- La differenza tra un intellettuale e un operaio? L’operaio si lava le mani prima di pisciare, l’intellettuale dopo (J. Prevert)
- Il lavoro in Italia è come una favola: inizia con C’era una volta.
- Buon primo Maggio a chi difende il posto di lavoro, a chi lo cerca, a chi lo ha perso, a chi da precario esige diritti: il lavoro è dignità.
- La vera dignità non è nel lavoro, ma nella qualità del tempo libero che ti permette di avere.
- È la Festa dei Lavoratori ma gli invitati sono sempre meno: aumentiamoli! Auguri!
- Chi non lavora non fa l’amore: ecco spiegato il calo delle nascite. Datti da fare, e auguri di buon 1 maggio!