Buona Pasqua 2026: frasi e immagini per i vostri auguri su WhatsApp e Facebook, 5 aprile

BUONA PASQUA 2026 FRASI E IMMAGINI – Oggi, domenica 5 aprile 2026, è Pasqua, festa importante per i cattolici, con cui si celebra la Risurrezione di Gesù. Un giorno di grande festa in tutto il mondo, da trascorrere in compagnia di parenti e amici, tra tavole imbandite e le immancabili uova di cioccolato. Nel corso delle prossime ore molti saranno i messaggi che riceveremo e che manderemo per fare gli auguri ad amici e parenti. Siete alla ricerca di qualche ispirazione per i vostri auguri di buona Pasqua 2026? Di seguito alcune frasi che potrebbero fare al caso vostro:

Ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che oggi possiamo mangiare tutto il cioccolato che vogliamo. La cattiva è che i nostri girovita potrebbero risentirne. Buona Pasqua!

Affettuosi auguri per tutte le meraviglie che questo momento speciale può portare. Buona Pasqua!

Che questa Pasqua ci faccia riscoprire il valore delle piccole cose. Auguri!

In questo giorno di Pasqua ti mando tanti abbracci gioiosi. Possano tutti i tuoi sogni e desideri diventare realtà.

Ti auguro una Pasqua ricca di pace, gioia, serenità e soprattutto di uova al cioccolato!

Ti invio tantissimi auguri di speranza, gioia e rinnovamento. Buona Pasqua a te e famiglia!

In un giorno speciale come la Pasqua non posso che farti gli auguri prima di tutti e ricordarti quanto tu abbia cambiato la mia vita in meglio. Buona Pasqua amore mio!

Ti auguro di passare una meravigliosa Pasqua circondata da coloro che ami di più. Tanti auguri!

Buona Pasqua! Possa questo bellissimo giorno essere una testimonianza dell’amore e della gloria di Dio.

Che la tua vita sia piena di certezze come la pioggia a Pasquetta. Buona Pasqua!

Possa tu trovare il rinnovamento di speranza, salute, amore e dello spirito di Dio. Buona Pasqua a te e alla tua adorabile famiglia!

Possano questi giorni di festa portarti nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua!

Immagini

Abbiamo visto alcune frasi per i vostri auguri di buona Pasqua 2026, ma vediamo anche delle immagini carine che potrebbero fare al caso vostro, da inviare magari come buongiorno su Facebook e WhatsApp. I vostri amici e parenti saranno felicissimi: