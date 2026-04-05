Buona Pasqua 2026: frasi e immagini per i vostri auguri oggi, 5 aprile
Buona Pasqua 2026: frasi e immagini per i vostri auguri su WhatsApp e Facebook, 5 aprile
BUONA PASQUA 2026 FRASI E IMMAGINI – Oggi, domenica 5 aprile 2026, è Pasqua, festa importante per i cattolici, con cui si celebra la Risurrezione di Gesù. Un giorno di grande festa in tutto il mondo, da trascorrere in compagnia di parenti e amici, tra tavole imbandite e le immancabili uova di cioccolato. Nel corso delle prossime ore molti saranno i messaggi che riceveremo e che manderemo per fare gli auguri ad amici e parenti. Siete alla ricerca di qualche ispirazione per i vostri auguri di buona Pasqua 2026? Di seguito alcune frasi che potrebbero fare al caso vostro:
- Ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che oggi possiamo mangiare tutto il cioccolato che vogliamo. La cattiva è che i nostri girovita potrebbero risentirne. Buona Pasqua!
- Affettuosi auguri per tutte le meraviglie che questo momento speciale può portare. Buona Pasqua!
- Che questa Pasqua ci faccia riscoprire il valore delle piccole cose. Auguri!
- In questo giorno di Pasqua ti mando tanti abbracci gioiosi. Possano tutti i tuoi sogni e desideri diventare realtà.
- Ti auguro una Pasqua ricca di pace, gioia, serenità e soprattutto di uova al cioccolato!
- Ti invio tantissimi auguri di speranza, gioia e rinnovamento. Buona Pasqua a te e famiglia!
- In un giorno speciale come la Pasqua non posso che farti gli auguri prima di tutti e ricordarti quanto tu abbia cambiato la mia vita in meglio. Buona Pasqua amore mio!
- Ti auguro di passare una meravigliosa Pasqua circondata da coloro che ami di più. Tanti auguri!
- Buona Pasqua! Possa questo bellissimo giorno essere una testimonianza dell’amore e della gloria di Dio.
- Che la tua vita sia piena di certezze come la pioggia a Pasquetta. Buona Pasqua!
- Possa tu trovare il rinnovamento di speranza, salute, amore e dello spirito di Dio. Buona Pasqua a te e alla tua adorabile famiglia!
- Possano questi giorni di festa portarti nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua!
Immagini
Abbiamo visto alcune frasi per i vostri auguri di buona Pasqua 2026, ma vediamo anche delle immagini carine che potrebbero fare al caso vostro, da inviare magari come buongiorno su Facebook e WhatsApp. I vostri amici e parenti saranno felicissimi: