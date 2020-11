Fedez assiste all’ecografia della Ferragni, ma le norme anti-Covid lo vietano: “Lui può perché famoso?”

Covid, Fedez presente all’ecografia di Chiara Ferragni: esplode la polemica

Esplode la polemica per una foto postata su Instagram da Fedez che ritrae il rapper mentre assiste, nonostante l’emergenza Covid, all’ecografia della moglie Chiara Ferragni. L’istantanea, che mostra i due mano nella mano mentre osservano il medico che effettua la visita di controllo, ha suscitato lo sdegno di numerose persone, in particolar modo mamme, le quali hanno ricordato e sottolineato come le norme anti-Covid non prevedano la presenza dei futuri papà durante le visite di controllo. “Si vede che la legge non è uguale per tutti – si legge tra i commenti – mio marito da quando sono in attesa non lo fanno entrare sia dal ginecologo privato che in ospedale. Sarà perché non sono famosa?”.

“L’unico papà che durante la pandemia riesce a partecipare a un’ecografia. Noi madri comuni mortali sempre sole (sia nel pubblico che nel privato” è un altro dei tanti commenti apparsi sotto l’istantanea postata da Fedez. In effetti l’ingresso ai papà agli appuntamenti per effettuare le ecografie dovrebbe essere vietato secondo le norme anti-Covid. Addirittura sul sito del Policlinico di Milano, che comprende la Clinica Mangiagalli dove la coppia ha effettuato la visita di controllo, si legge, nell’apposita sezione dedicata a “gravidanza e parto” che: “Per limitare il rischio di contagio per ogni donna e per il suo bambino l’accesso in ospedale è consentito esclusivamente alle pazienti”.

