Chiara Ferragni in lacrime: l’emozione durante l’ecografia della figlia | VIDEO

Chiara Ferragni vede il viso della figlia nell’ecografia e si commuove

Per i primi mesi della gravidanza, né Chiara Ferragni né Fedez hanno voluto parlare del nuovo arrivo in famiglia. Soltanto il primo ottobre la coppia ha annunciato di aspettare un secondo figlio, per l’esattezza una bambina, che nascerà a marzo 2021 (il suo compleanno potrebbe essere molto vicino a quello di Leone, che l’anno prossimo soffierà 3 candeline). E, mentre in tanti si chiedono quale sarà il nome che i Ferragnez hanno scelto per la loro bambina, Fedez ha mostrato sua moglie distesa sul lettino durante una visita di controllo. Chiara è in lacrime, commossa dopo aver visto per la prima volta il volto della sua bambina; un momento molto intimo e toccante che i Ferragnez hanno comunque voluto condividere con i loro follower, come gran parte della sua gravidanza finora (Chiara mostra spesso il progressivo lievitare del pancino).

La Ferragni ha poi pubblicato l’ecografia su Instagram, scrivendo un semplice “Ciao mia baby girl”, mentre nelle storie ha poi pubblicato un collage mettendo a confronto le prime immagini di Leone nella fase di gestazione.

In tanti continuano a chiedersi come si chiamerà la secondogenita dei Ferragnez, ma i genitori hanno spiegato di non averci ancora pensato.

