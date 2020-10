Chiara Ferragni e Fedez, il video in cui Leone svela il sesso del bebé | VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez annunciano il sesso del bambino | VIDEO

“È bimba, è bimba”: così Leone Ferragni annuncia ai milioni di follower di mamma Chiara e papà Fedez il sesso del futuro bebè. Sarà quindi una femmina, come molti fan della coppia avevano pronosticato a partire da alcuni segnali disseminati dai Ferragni tra storie e post su Instagram. I due si trovavano in vacanza in Salento, in occasione della sfilata di Dior a Lecce, quando Chiara Ferragni ha scoperto di essere incinta, ma hanno ufficializzato la dolce attesa solo due settimane fa. Ora hanno deciso di annunciare anche il sesso del bimbo, un momento che in molti attendevano da giorni. Leo avrà una sorellina.

