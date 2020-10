Chiara Ferragni posa in intimo con la mamma e le sorelle: la reazione del web

Chiara Ferragni posa in intimo con la mamma e le sorelle

Chiara Ferragni stupisce nuovamente i suoi follower e questa volta a darle man forte sono le sue due sorelle, Francesca e Valentina, e anche mamma Marina. La famiglia al femminile si è concessa un rilassante pomeriggio in hotel con una tazza di tè fumante e, per l’occasione, tutte hanno indossato dell’intimo coordinato (color marrone scuro e tortora) sponsorizzato da Intimissimi. Tantissimi – come al solito – i commenti che hanno tempestato la fotografia postata dall’influencer cremonese, alcuni ironici (Quando invito le mie amiche, beviamo il tè rigorosamente in mutande sul divano) e altri invece complimenti rivolti in particolare alla mamma Marina.

Non sono mancate le polemiche (“Il tè in mutande e reggiseno, siete ridicole”) e altri invece hanno semplicemente chiesto perché mai prendessero il tè in biancheria intima. L’influencer e la sua famiglia hanno trascorso il pomeriggio presso il Palazzo Parigi, un hotel nel centro di Milano a pochi passi da Parco Sempione.

