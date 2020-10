Chiara Ferragni incinta, svelato il sesso del nuovo arrivo in famiglia

Soltanto qualche giorno fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato al mondo un nuovo arrivo in famiglia. L’influencer italiana più conosciuta al mondo è infatti in dolce attesa e adesso è stato reso noto anche il sesso del nascituro. L’annuncio della coppia è arrivato dapprima con un tenero scatto con Leone complice: il primogenito Ferragni/Lucia è stato immortalato in uno scatto mentre reggeva l’inequivocabile ecografia. E, a distanza di pochissimi giorni, il popolo del web ha ottenuto finalmente una risposta alla domanda: “Sarà una femminuccia?”

Pare proprio di sì. Ad annunciare lo scoop è stato il settimanale Oggi: pare che la Ferragni avrà una bambina e nascerà a marzo come Leone. In molti avevano sospettato che si trattasse di una femminuccia, per via di quei cuoricini rosa che avevano accompagnato i post della notizia della cicogna in arrivo. Chiara Ferragni è alla 16esima settimana di gravidanza (quindi intorno al quarto mese). La coppia ha scoperto dello stato interessante di Chiara a luglio, mentre erano a Lecce per la sfilata di Dior.

