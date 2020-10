Le prime foto di Chiara Ferragni col pancione

Chiara Ferragni, la prima foto con il pancione è in giallo

Soltanto pochi giorni fa, Chiara Ferragni ha annunciato ai suoi follower di essere in dolce attesa. L’influencer, sposata con il rapper Fedez, aspetta il suo secondo figlio e, dopo aver postato un selfie allo specchio che risale al 9 settembre (che corrispondeva alla sua undicesima settimana), ha pubblicato la prima foto che la ritrae con il pancino rigonfio. Vestita con un delizioso abito color giallo canarino, Chiara Ferragni posa con un dolce sorriso sulle labbra e le mani strette protettive attorno alla pancia, la cui forma ormai è sempre più evidente. Il nuovo arrivato dovrebbe far ingresso nella famiglia Ferragni/Lucia tra marzo e aprile 2021.





Le foto, pubblicate dall’influencer su Instagram, hanno a corredo l’icona di un pulcino. E intanto i fan iniziano a chiedersi se non si tratti di una femminuccia questa volta. Lo scorso weekend, Chiara Ferragni ha pubblicato altri dettagli circa la gravidanza: non soltanto il video che mostra quando hanno annunciato la novità alla famiglia (mentre erano in Sardegna in vacanza quest’estate), ma anche il video che immortala il momento in cui Fedez e Chiara hanno fatto insieme il test di gravidanza ed è risultato positivo; la coppia, all’epoca, era a Lecce.

Leggi anche:

1. Chiara Ferragni incinta mostra la pancia sui social, i followers ironizzano: “Io dopo un bicchiere d’acqua” / 2. Chiara Ferragni è di nuovo incinta, la reazione di Fedez è esilarante

Potrebbero interessarti Federico Fashion Style festeggia il compleanno in un locale, l’accusa: “Non rispettate regole anti-Covid” Giulia De Lellis: “Faccio fatica a guardarmi allo specchio. Ogni cura contro l’acne sembra fallire” Belen: “Non sono più single. Proposte indecenti? Ne ho avute. Un politico ci ha provato”