Chiara Ferragni è di nuovo incinta, la reazione di Fedez è esilarante

La famiglia Ferragnez si allarga. Chiara Ferragni ha annunciato quello che da tempo, in tanti, sospettavano: arriverà un’altra cicogna per l’influencer e Fedez e darne l’annuncio è stata proprio la Ferragni con un post Instagram. Vediamo il piccolo Leone reggere in mano un’ecografia. La mamma, nella didascalia, toglie ogni dubbio: “La nostra famiglia si allarga, Leone presto sarà un fratello maggiore”. Chiara Ferragni e Fedez quindi aspettano ufficialmente il loro secondo figlio.

Quello che ha divertito tantissimi follower dei Ferragnez è stata però la reazione di Fedez. Il rapper, da poco tornato in radio con il nuovo singolo “Bella storia”, ha commentato la fotografia della moglie con una frase che ha immediatamente conquistato migliaia di like: “Ma io non ne sapevo nulla…”, un commento dal taglio ironico che ha divertito il web.

Da settimane si vociferava di una nuova gravidanza per la Ferragni e finalmente i rumors hanno ottenuto conferma.

