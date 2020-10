Chiara Ferragni aspetta una femminuccia? La risposta dell’influencer

Chiara Ferragni aspetta una bambina? La risposta su Instagram

Soltanto pochi giorni fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato ai propri follower di aspettare un secondo figlio. La coppia l’aveva scoperto quest’estate, precisamente a luglio durante il soggiorno a Lecce, ma l’hanno comunicato soltanto a inizio ottobre. E, dopo aver pubblicato l’ecografia con l’aiuto del piccolo Leone e i video delle reazioni della famiglia alla lieta novella, Chiara Ferragni ha poi prontamente immortalato il pancino che cresce in deliziosi scatti dalle tonalità giallo canarino. Di poche ore fa è la notizia che riguarda il sesso del nuovo arrivo in famiglia Ferragni/Lucia: secondo il settimanale Oggi, che lancia l’indiscrezione, la Ferragni aspetterebbe una bambina, la quale dovrebbe nascere a marzo 2021, nello stesso mese di Leone (che compirà 3 anni in quel periodo).

Ma la Ferragni ha immediatamente messo un freno al cavallo, pubblicando il suo disappunto in una storia Instagram. “Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi (come sempre)?, s’interroga l’influencer, smontando l’indiscrezione. Dovremo aspettare che siano mamma e papà a svelare dunque il sesso del nuovo bebé.

