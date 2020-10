Fedez, nel video di “Bella storia” spunta Chiara Ferragni con un look anni ’80

Da settimane c’era grande attesa per la videoclip di “Bella storia”, il nuovo singolo di Fedez che ha portato in scena anche la moglie influencer con un look che grida anni ’80. Dopo il successo di “Bimbi per strada”, hit estiva con 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, Fedez punta tutto su “Bella storia” e da oggi è disponibile anche la tanto attesa videoclip che coinvolge anche la Ferragni.

Il video, diretto da Simone Peluso, è inteso come un tributo all’estetica degli anni ’80: vediamo infatti la Ferragni indossare abito e parrucca che richiamano lo stile dell’epoca. Ecco il video:

Leggi anche:

1. Perché Fedez si è tinto i capelli arcobaleno: il nuovo look e il simbolo della pace sulla nuca / 2. Chiara Ferragni è di nuovo incinta, la reazione di Fedez è esilarante / 3. Chiara Ferragni e Fedez vogliono acquistare una villa sul lago di Como

Potrebbero interessarti Io ti cercherò: il testo della canzone di Jovanotti Tiziano Ferro: “Una legge contro l’odio non toglie libertà a nessuno” Il dolore straziante di John Legend e Chrissy Teigen: è morto il terzo figlio