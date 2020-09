Perché Fedez si è tinto i capelli arcobaleno

Dopo il biondo platino di qualche mese fa, Fedez sconvolge il pubblico con un nuovo cambio look. Questa volta ancora più estremo. Il marito di Chiara Ferragni sceglie di tingersi i capelli arcobaleno. La chioma castano chiaro lascia il posto al rosa fluo, fucsia, con sfumature di viola e verde multicolor. E sulla nuca il simbolo della pace. Anche la manicure fa pendant con il colore dei capelli del rapper 30enne. “Ma perché l’ha fatto” si chiedono i fan? Fedez ha cambiato look per il lancio della nuova canzone “Bella storia“, in uscita il prossimo 25 settembre.

Visualizza questo post su Instagram 𝐵𝑒𝓁𝓁𝒶 𝓈𝓉𝑜𝓇𝒾𝒶 Fuori il 25 Settembre ☮️ Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 21 Set 2020 alle ore 6:23 PDT



