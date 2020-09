Chiara Ferragni di nuovo incinta? Le indiscrezioni sulla seconda gravidanza

Se ne parla da diversi mesi, ma le voci diventano sempre più insistenti: Chiara Ferragni sarebbe incinta di un secondo figlio. A rivelarlo è Fanpage.it, che cita fonti vicine al giornale. E l’annuncio della influencer da 20 milioni di follower, secondo le indiscrezioni, sarebbe prossimo. “Al momento non ci sono dettagli in grado di dare sostanza a un’indiscrezione di cui, tuttavia, si vocifera da giorni”, scrive Fanpage.it. Intanto Chiara Ferragni e Fedez non cessano di condividere con i propri follower ogni momento della vita in famiglia insieme al figlio Leone, che ormai ha due anni e non si sottrae mai alle attenzioni dei genitori. Se le voci di una seconda gravidanza dovessero essere confermate, il quadretto si ingrandirebbe: Leone sarebbe geloso?

In questi mesi, la coppia è salita agli onori della cronaca non solo per gli impegni lavorativi, ma anche perché sia Chiara Ferragni che Fedez si sono esposti condividendo la propria opinione sulle vicende di attualità che più hanno scosso l’opinione pubblica. L’ultima ha riguardato la brutale morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. La coppia ha commentato su Instagram l’episodio del 21enne ucciso durante un pestaggio nella notte tra il 5 e il 6 settembre additando la violenza dei presunti aggressori del giovane italocapoverdiano alla cultura fascista.

