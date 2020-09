Valentina Ferragni, la linea di gioielli “accessibile a tutti”, ma non è così: scoppia la polemica

Valentina Ferragni lancia la sua linea di gioielli, ma è polemica per la scelta del mono orecchino

Anche Valentina Ferragni ha deciso di lanciarsi nel business e ha ben pensato di realizzare una linea tutta sua di gioielli, un progetto (Valentina Ferragni Studio, anche su Instagram) al quale stava lavorando da più di un anno e che avrebbe dovuto accendere i motori ad aprile ma che, causa Covid, è stato rinviato a settembre. Un’altra sorella imprenditrice tra le Ferragni e si parte con una collezione di orecchini che porta ovviamente il suo nome. L’orecchino realizzato da Valentina è a forma di V, ma la collezione prende il nome di Uali, ovvero il nickname con cui la chiamano i suoi amici.

La linea è completamente Made in Italy e, come ha spiegato l’influencer su Instagram: “Ho voluto creare un gioiello per tutte le donne eleganti e cool ma dall’animo pop e irriverente”. Ma, come accade per Chiara, non tardano ad arrivare le polemiche per Valentina Ferragni. Il popolo del web ha detto la sua in merito alla scelta dell’imprenditrice di vendere singolarmente ogni orecchino e non in coppia, di conseguenza il prezzo aumenterebbe. Pare che ogni orecchino costi dai 70 ai 98 euro. Su Twitter un utente ha scritto: “Valentina Ferragni ti voglio bene e avevi detto di aver pensato ad una linea ‘accessibile a tutti’ ma 70 euro ad orecchino quindi 140 non credo sia un prezzo accessibile a tutti”.

Leggi anche:

1. La risposta di Valentina Ferragni al bodyshaming è d’ispirazione: “Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più” / 2. Valentina Ferragni vittima di body shaming. Chiara commenta furiosa

