La risposta di Valentina Ferragni al bodyshaming è d’ispirazione: “Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più”

Valentina Ferragni è spesso vittima di bodyshaming, ma la sua replica è esemplare, mettendo a tacere quegli haters che non perdono occasione di buttarle fango addosso. Spesso, infatti, sotto le fotografie postate da Valentina si leggono frasi d’odio nei suoi confronti (dai commenti sul fisico ai costanti paragoni con Chiara), motivo per cui ha deciso di ricondividere un messaggio che è d’ispirazione a tutte quelle donne a loro volta vittime di bodyshaming.

“Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi. Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più”, ha scritto Valentina. “Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. Se voglio mangiare un piatto di pasta, lo faccio. So che non posso piacere a tutti”.

La giovane cremonese poi prosegue portando un esempio: “A volte capita che qualcuno mi fermi per strada quando sono struccata e mi chieda una foto. Poi la pubblicano sui social e scrivono: “Guardate quanto è brutta”. Allora mi chiedo: perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi? Eppure davanti a me nessuno ha mai detto: “Vale, non mi piaci”. Magari non rappresento l’idea della perfezione. Ma preferisco essere imperfetta e accettarlo.” Infine, conclude: “Noi donne non riusciamo mai a volerci bene abbastanza. Ognuna di noi prova a diventare più bella, brava, intelligente, Ma quando ci si deve fermare? Quando si è davvero abbastanza?”. I fan più devoti hanno scoperto che il messaggio in realtà è stato estrapolato da una vecchia intervista, ma è stato talmente apprezzato che è schizzato tra le tendenze di Twitter, rendendolo più attuale che mai.

Leggi anche:

1. Valentina Ferragni vittima di body shaming. Chiara commenta furiosa / 2. Valentina Ferragni rivela dettagli del rapporto con sua sorella Chiara in un’intervista / 3. Valentina Ferragni si confessa: “Chiara resta la numero 1 però seguite anche me perché sono imperfetta”

Potrebbero interessarti Di Maio e la foto al mare con la fidanzata Saba. Il fotografo: “Non era posa hot” “Solo chi ha un cuore può capirmi”: Chiara Ferragni scoppia in lacrime Totti, un fan fa un apprezzamento alla figlia Chanel, lui si infuria: “Ti sfondo”