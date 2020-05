Valentina Ferragni vittima di body shaming. Chiara commenta furiosa

Valentina Ferragni nuovamente vittima di body shaming: interviene anche Chiara

Valentina Ferragni presa nuovamente di mira sui social. La sorella di Chiara è stata protagonista di un nuovo, spiacevole episodio di body shaming, sempre più frequente sul web. Questa, infatti, non è la prima volta per Valentina, ma l’influencer ha voluto sfogarsi in una storia Instagram dopo l’ennesimo attacco.

I commenti sotto le ultime foto postate dalla giovane influencer sono l’esempio dell’accanimento nei suoi confronti. Diversi individui hanno espresso giudizi severi e negativi sul suo fisico, ritenendolo “rotondetto”. L’ultimo ha scritto: “Mi sembri un po’ ingrassata. Effetto lockdown and unlock fridge?”. Valentina ha replicato: “L’unica cosa che unlockerò alla prossima fashion week quando vorrai farmi una foto sarà un bel dito medio”.

Dopo le ennesime critiche, Valentina ha voluto sfogarsi in una storia Instagram: “Fatemi capire, ma darmi della obesa, grassa, cicciona, di quella che ha svuotato il frigo in quarantena, sotto ogni singola foto, vi fa sentire più fighi? Più soddisfatti della vostra vita? Fatemi capire per favore!”.

In difesa di Valentina è arrivata anche la cavalleria. Chiara Ferragni, riprendendo il commento dall’hater ha scritto: “Sei orrendo! Questi commenti idioti verso mia sorella denotano proprio una scarsa sensibilità e intelligenza”.

