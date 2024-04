Chiara Ferragni torna sui social dopo due settimane di silenzio: l’abito sexy dell’influencer infiamma i follower

Chiara Ferragni torna sui social dopo due settimane di silenzio

Nel giorno in cui Fedez è tornato in Italia dopo essere volato a Los Angeles per il Coachella Festival, Chiara Ferragni fa il suo ritorno sui social dopo due settimane di silenzio.

L’influencer, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la ritraggono a Venezia in occasione dell’inaugurazione della mostra “Musei delle Lacrime”.

“Felice di essere a Venezia per l’inaugurazione della bellissima mostra ‘Musei delle Lacrime’ dell’amico Francesco Vezzoli presso l’unico Museo Correr. A cura di Donatien Grau, la mostra colloca una selezione di opere di Francesco con alcune create per questa occasione, affiancando capolavori del Museo di pittori come Cosmè Tura, Jacopo, Gentile e Giovanni Bellini, Antonello da Messina e Vittore Carpaccio. Il progetto rende omaggio anche all’architetto Carlo Scarpa e alla sua magistrale opera sul museo e nell’identità storica e artistica di Venezia” ha scritto l’imprenditrice digitale nella didascalia.

Ad attirare l’attenzione dei follower, però, è stato l’abito indossato da Chiara Ferragni: un vestito nero da sera fasciante e a collo alto con spacco profondo sulla gamba sinistra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Molti, infatti, hanno ritenuto si trattasse di un revenge dress, letteralmente “l’abito della vendetta”, ovvero quello che si indossa dopo la rottura con un partner per mostrarsi nel pieno della forma.

A lanciare il revenge dress è stata Lady Diana: la principessa del Galles, infatti, indossò il suo “abito della vendetta”, un tubino nero attillato con ampio scollo, nel 1994 a un party alla Serpentine Gallery di Londra dopo la separazione da Carlo.