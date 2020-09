Chiara Ferragni: “Ho avuto un forte trauma, sto andando dallo psichiatra”

Chiara Ferragni si confessa ai suoi follower in una delle sue tante Instagram Stories e spiega di aver subito un forte trauma qualche anno fa. L’influencer cremonese ha condiviso un aspetto privato e delicato della sua vita raccontando che, a causa di quel trauma, ha deciso di chiedere aiuto ad uno psichiatra. “Un anno e mezzo fa ho perso una persona cara e ho avuto un trauma legato a un ricordo con questa persona. Visto che ricevo migliaia di messaggi da parte di ragazze che hanno subito degli abusi e hanno bisogno di aiuto, volevo consigliare loro la terapia che ho intrapreso io. Anche se io nel mio caso il trauma non è legato a un abuso”, ha precisato la Ferragni.

“Da due anni vado dallo psichiatra”, ha poi proseguito l’influencer, “e penso che sia fondamentale per conoscermi meglio. Prima di partire delle vacanze, ho fatto una prima seduta di terpia Emdr. Si tratta di una terapia che serve a posizionare il trauma in un’altra parte del cervello per cui si sente meno dolore nel ricordare”.

Dopo il lungo periodo di vacanza, la Ferragni è più che determinata a proseguire con la terapia. “Prima di consigliarla”, precisa, “la voglio provare di persona. Ma già con una seduta, sono riuscita a guardare da spettatrice quel ricordo che mi faceva soffrire”.

