La notizia di una trattativa per portare Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston era già circolata lo scorso anno, ma poi si era chiusa con un nulla di fatto. Ma quest’anno la fashion blogger, secondo le indiscrezioni pubblicate da Vero, potrebbe davvero arrivare a condurre insieme ad Amadeus e Fiorello il Festival di Sanremo 2021.

Secondo il settimanale, stavolta le trattative sarebbero già a buon punto e riguarderebbero anche la partecipazione a Sanremo del marito di Chiara Ferragni, Fedez, che potrebbe essere super ospite in almeno una delle serate. In questo modo il direttore artistico del Festival potrebbe assicurarsi due piccioni con una fava, come dice il proverbio, arricchendo lo spettacolo con due dei personaggi più popolari sui social.

Chiara Ferragni, imprenditrice di successo, vanta quasi 21 milioni di followers su Instagram, mentre Fedez arriva a quasi 11 milioni. Complessivamente sono quindi oltre 30 milioni di followers che potrebbero portare nuova linfa alla storica competizione canora.

Ma sull’organizzazione di Sanremo 2021 – le cui date ufficiali vanno dal 2 al 6 marzo – restano ancora diversi punti da chiarire, anche a proposito delle misure anti-Covid. Proprio ieri Amadeus ha chiarito che “non c’è nessun piano B per il Festival di Sanremo 2021, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla”.

